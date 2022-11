Fee über Schweighöfer: «Haben viel voneinander gelernt»

Featured: Alien, Igel und Musiklegenden: Das sind Deine GigaTV-Highlights im Juli

Im Juli kannst Du mit GigaTV vor der Hitze in andere Welten fliehen. Das „Alien“-Prequel „Prometheus – Dunkle Zeichen“ zeigt die Vorgeschichte der gruseligen Kult-Monster. In „Matrix Resurrections“ gibt es ein Wiedersehen mit Keanu Reeves als Neo, dem klar wird, dass er noch immer in einer digitalen Scheinwelt lebt. Hier kommen Deine GigaTV-Highlights im Juli! Matrix Resurrections ist die lang erwartete Fortsetzung zur Matrix-Trilogie. Diesmal muss der Auserwählte lernen, dass sich nach dem furiosen Ende von „Matrix Revolutions“ weniger geändert hat, als er dachte. Im Biopic „Lindenberg! Mach Dein Ding“ verfolgst Du den Aufstieg der deutschen Musiklegende Udo Lindenberg. Und für einen unterhaltsamen Familienabend zeigt der schnellste Igel der Welt was er kann, in „Sonic the Hedgehog 2“. Mit GigaTV greifst Du auf Free-TV, Pay-TV und sogar Streamingdienste wie Netflix zu und kannst Sendungen auf Wunsch aufnehmen. Falls Du von diesem Angebot noch nicht ...