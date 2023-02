Lily Allen: Instagram-Pause wegen Konzentrationsproblemen

Leute: Nach Kritik an Foto: Bürgermeister lädt Cathy Hummels ein

Cathy Hummels hat sich mit einem traditionellen Bollenhut aus Gutach (Ortenaukreis) geschmückt, Fotos davon auf Instagram gepostet - und dafür Kritik geerntet. Nun hat Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert die 34-Jährige in das Heimatdorf des Bollenhuts eingeladen - und zwar per Brief, wie er der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch bestätigte. Ob der Brief schon bei Hummels angekommen sei, wisse Eckert nicht. «Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir etwas von ihr hören.» Der «Schwarzwälder Bote» hatte zuvor über die Einladung berichtet.