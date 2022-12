James Cameron: Tauchen ist wie Meditation

Featured: Avatar: Was wurde aus den Schauspieler:innen des Mega-Blockbusters?

Aktuell kannst Du das 3D-Spektakel „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2009) wieder in den Kinos sehen. Grund dafür: Bald startet „Avatar 2: The Way Of Water“ in den deutschen Kinos. Doch was ist eigentlich mit den Hauptdarsteller:innen von Avatar in den vergangenen 13 Jahren passiert? Wir haben Antworten für Dich!