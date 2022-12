Wetterfee Maxi Biewer ist 2023 wieder auf Sendung

Geschichte: Noch mehr Sissi: Finsterwalder-Kinofilm «Sisi & Ich»

Sissi und kein Ende: Im März kommt ein neuer Film über die einstige Kaiserin in die Kinos. «Sissi & Ich» von Frauke Finsterwalder fängt beschwingt als Satire an - und endet in den Abgründen der Seele.