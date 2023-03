Kylie Minogue hat ihre Hotpants im Museum besucht

Sicherheitsbedenken: Thüringer Museen durch Klima-Aktionen alarmiert

Aktionen von Klimademonstranten in Museen beschäftigen die Häuser im In- und Ausland. Auch in Thüringen, dem Schiller-, Goethe- und Cranachland, stellt sich die Frage: Sind die Museen vor den Aktionen von Klimaaktivisten sicher?