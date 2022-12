Elton John verabschiedet sich von Twitter

Social Media: Landtag behält Twitter-Konto vorerst

Niedersachsens Landtag will anders als Regierungschef Stephan Weil (SPD) sein Twitter-Konto bis auf Weiteres behalten. «Ich sehe es als Aufgabe des Landtages an, auch in einem schwierigen kommunikativen Umfeld verlässliche Informationen bereitzustellen», sagte Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. «Der Landtag wird vorerst weiterhin neutrale, valide parlamentarische Inhalte über seinen Twitter-Account ausspielen.»