Ina Paule Klink, Christian Kohlund und Pummel

TV: Nicht verpassen: Die besten TV-Tipps der Woche

Die großartige Hannelore Elsner in ihrer letzten Rolle als an Krebs erkrankt Rose in "Lang lebe die Königin" ist nur ein TV-Highlight der Woche vom 27. April bis 3. Mai. Auch auf den oscargekrönten Kinotraum "Shape of Water" und den ergolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten "Es" können sich die Zuschauer freuen.