First Lady Jill Biden mit Auftritt bei den Grammys

Adel: Haakon und Mette-Marit planen gemeinsame Geburtstagsparty

Beide begehen im Sommer ihren runden Geburtstag. Ihren jeweils 50. will das Ehepaar an seinem Hochzeitstag mit einer gemeinsamen «Hinterhofparty» am Osloer Schloss feiern - mit Gästen aus ganz Norwegen.