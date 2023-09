Peter Maffay: Hendrikje und ich sind ein glückliches Ehepaar

Silke Popp zählt ihre TV-Ehen nicht mehr

Schauspielerin Silke Popp hat nach einer inzwischen 20-jährigen Karriere etwas den Überblick über ihre vielen TV-Ehen verloren. «Für das Fernsehen habe ich schon so oft geheiratet, dass ich es nicht mehr zählen kann. Als Serien-Figur Uschi bei «Dahoam is Dahoam» bin ich nun das zweite Mal verheiratet, als Schauspielerin ist es, ich glaube, meine 18. Ehe», sagte die 1973 geborene Künstlerin am Rande von Dreharbeiten in Bayern. Ein Kontrast zum Privatmenschen Popp: «Privat hingegen fühle ich mich schon immer ohne Trauschein sehr wohl. Und Bernhard Ulrich und ich kennen uns durch die 13 Jahre unserer Zusammenarbeit inzwischen so gut, dass ich sagen kann: Eigentlich sind wir ein bisschen wie ein altes Ehepaar.»