Jürgen Drews vor Bühnenabschied: «Nervös bin ich nicht»

Musik: Drews: «Fühlt sich an, als wäre ich ausgestiegen»

Vor der Aufzeichnung seines letzten Fernsehauftritts freut sich Schlager-Ikone Jürgen Drews auf seinen Abschied aus der Öffentlichkeit. «Es fällt mir wirklich nicht schwer. Ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt, nein, eigentlich habe ich alles schon erlebt», sagte Drews der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren habe er viel Zeit, lebe in den Tag hinein und unternehme viel: «Es fühlt sich für mich schon sehr lange so an, als wäre ich ausgestiegen», sagte der gebürtige Brandenburger.