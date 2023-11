Umstrittener Altkönig Juan Carlos erneut in Spanien

Seit einiger Zeit häufen sich die Besuche von Juan Carlos in seiner Heimat. In diesem Jahr ist er bereits zum vierten Mal da. Von Medienrummel aber keine Spur mehr.

Die Heimatbesuche des umstrittenen spanischen Altkönigs Juan Carlos werden immer häufiger. Der 85-Jährige, der seit über drei Jahren in Abu Dhabi im Exil lebt, traf am Montagabend im Privatjet in Vigo im Nordwesten des Landes ein, wie im staatlichen TV-Sender RTVE zu sehen war. Juan Carlos wolle erneut in Sanxenxo unweit von Vigo an einer mehrtägigen Segelregatta teilnehmen, berichtete RTVE. Offizielle Informationen zum Besuch gab es allerdings nicht.

Es ist erst der sechste Heimatbesuch von Juan Carlos seit dem Weggang ins Exil im August 2020. Vier fanden aber in diesem Jahr statt. Fast immer ist Sanxenxo das Ziel, zuletzt Ende September. Am 31. Oktober war der Ex-Monarch in Madrid, um an der privaten Geburtstagsfeier von Enkelin Leonor, der 18-jährigen Kronprinzessin, teilzunehmen.

Die Besuche des Vaters von König Felipe VI. wecken in Spanien immer weniger Interesse. Diesmal habe es in Vigo kaum Schaulustige und nur eine geringe Medienpräsenz gegeben, stellte RTVE fest. Beim ersten Heimatbesuch im Mai 2022 war noch vieles schiefgegangen. Nicht nur der riesige Medienrummel verursachte damals beim Königshaus und der Regierung Unbehagen. Das Verhalten von Juan Carlos wurde als «unbescheiden» kritisiert. Inzwischen benimmt er sich unauffälliger.

Im Frühjahr 2022 waren in Spanien alle Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen Juan Carlos eingestellt worden. Man war deshalb damals davon ausgegangen, dass der Bourbone, der fast vier Jahrzehnte lang Staatsoberhaupt von Spanien war, schon bald endgültig in die Heimat zurückkehren würde. Doch diese Vermutung erwies sich bisher als falsch. Laut Medien sind sowohl das Königshaus als auch die linke Regierung weiter gegen eine Rückkehr.