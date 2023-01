Erster Auftritt nach «Spare»: Royals geben sich entspannt

Prinz William und Prinzessin Kate zeigen sich bei ersten öffentlichen Auftritten nach Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren gut gelaunt und fröhlich. König Charles III. ebenso.

Die britischen Royals haben sich bei ersten öffentlichen Auftritten seit Erscheinen der Prinz-Harry-Memoiren entspannt gezeigt. Der in dem Buch mit dem Titel «Spare» (zu Deutsch: «Reserve») stark kritisierte ältere Bruder Harrys, Prinz William (40), und seine Frau Prinzessin Kate (41) zeigten sich bei der Eröffnung einer neuen Universitätsklinik in Liverpool. Sie winkten lächelnd den Schaulustigen zu.

Auch König Charles III. (74), der ein Gemeinschaftszentrum in der schottischen Gemeinde Aboyne besuchte, ließ sich nichts anmerken. Auf Bildern war zu sehen, wie er in gewohnter Weise mit den Menschen vor Ort scherzte und lachte.

Das Buch war am Dienstag veröffentlicht worden. Viele Details daraus waren schon vorher an die Öffentlichkeit gelangt. Harry (38) gibt darin in bisher nie da gewesener Detailschärfe Einblick in das Leben hinter den Palastmauern. Er spart auch nicht mit Kritik an seiner Familie. Neben Prinz William macht er vor allem der Frau von König Charles, der Königsgemahlin Camilla (75), schwere Vorwürfe. Den Royals allgemein und den Palastmitarbeitern wirft er zudem vor, die Boulevardpresse mit Informationen über ihn und seine Frau Meghan (41) gefüttert zu haben.