Moderator Jörg Pilawa sammelt Lebensmittel für die Tafeln

Moderator Jörg Pilawa (58) hat ein Zeichen für die Tafeln in Deutschland gesetzt: Zusammen mit anderen Helfern nahm er am Samstag in der Hamburger Europa Passage gespendete Lebensmittel entgegen. Zuvor hatte die Tafel Alarm geschlagen: «Unsere Lager sind leer, Reserven fast aufgebraucht und neue Lebensmittelspenden sind nicht in Sicht», sagte Vorstandsmitglied Julia Bauer. Dringend gebraucht würden haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, H-Milch und Konserven aller Art.