Bill Gates: Meine Enkelin soll eine bessere Welt erben

Münchner Kernfusions-Forscher gehen in die USA

Das Münchner Energie-Start-up Marvel Fusion will die Entwicklung eines Kernfusion-Kraftwerks jetzt in den USA vorantreiben. Auf dem Campus der Colorado State University werde bis 2026 «die leistungsstärkste Kurzpuls-Laseranlage der Welt» entstehen, teilten das Unternehmen und die Universität am Montag mit. «Mit der neuen Anlage kann das Unternehmen die Entwicklung des eigenen Fusionskonzepts hin zu einem Kraftwerk deutlich beschleunigen.»