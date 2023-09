Beckhams schwärmen von erster Begegnung

A Perfect Pairing bei Netflix: Alles zu Start, Cast und Handlung der RomCom

Hübsche Weinhändlerin trifft kernigen Country-Boy: In der neuen Netflix-Romanze “A Perfect Pairing” knistert es auf einer australischen Farm ganz schön heftig − und das ganz ohne Buschfeuer. Alles was Du zu der Besetzung, Handlung und dem Release der romantischen Komödie wissen musst, verraten wir Dir hier. Die Handlung von A Perfect Pairing: Wein, Schafe und Amore Lola (Victoria Justice) ist ehrgeizig, arbeitet hart und weiß ganz genau, was sie will. Als Angestellte eines kalifornischen Weinhandels merkt sie aber schnell, dass ihr Einsatz schlicht nicht gewertschätzt wird. Davon lässt sich Lola aber nicht aufhalten. Kurzerhand kündigt sie und gründet einfach ihre eigene Vertriebsfirma. Weinkennerin Lola lernt den attraktiven Farmer Max kennen. — Bild: Vince Valitutti/ Netflix Jetzt müssen aber schnell Kunden her. Voller Tatendrang fliegt die frischgebackene Firmenchefin ins ländliche Australien, um die Winzerfamilie Vaughn und deren Weine für sich zu ...