US-Schauspielerin Kirstie Alley ist tot

Featured: Anatomie eines Skandals auf Netflix: Alles zu Handlung und Cast der Anthologie-Serie

Es ist was faul im Staate Großbritannien: In der neuen Anthologie-Serie „Anatomie eines Skandals”, die seit dem 15. April auf Netflix läuft, versetzt die Affäre eines einflussreichen Politikers die Regierung, die Medien und seine Familie in helle Aufruhr. Was Du über die Handlung und die Besetzung des nervenaufreibenden Dramas wissen musst, erfährst Du hier. Nur etwas über vier Jahre ist es her, dass die britische Schriftstellerin Sarah Vaughan ihren dritten Roman Anatomie eines Skandals veröffentlichte. Nun haben sich Melissa James Gibson („House of Cards”) und der 11-fache Emmy-Preisträger David E. Kelley („Boston Legal”, „Big Little Lies”) des Bestsellers angenommen und diesen als Serie für Netflix adaptiert. Damit jedoch nicht genug: Konzipiert wurde die Serie als Anthologie-Format, das in jeder Staffel einen anderen Medien-Skandal in den Fokus rückt. Anatomie eines Skandals steht damit also ganz in der Tradition von erfolgreichen Serien wie „American ...