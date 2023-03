Tränen und Liebe an Bruce Willis' Geburtstag

Featured: Bruce Willis: Die 10 besten Filme mit der Kinolegende

Bruce Willis beendet seine Karriere. Für uns ein Anlass, die einzigartige Karriere des Actionstars noch einmal zu beleuchten. Wir haben uns also Gedanken gemacht: Was sind die zehn besten Filme mit Bruce Willis? Bruce Willis hat zwar vorwiegend erinnerungswürdige Actionfilme gemacht. Doch es gibt auch einige andere Blockbuster mit ihm, die mittlerweile echte Klassiker sind. Wahre Fans dürften alle Bruce-Willis-Filme aus unserer Top 10 kennen. Falls Du einen davon nicht gesehen hast, solltest Du das unbedingt nachholen. Viele der Streifen findest Du auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und anderen populären Streamingdiensten. Platz 1: Stirb Langsam 1 So richtig berühmt wurde Bruce Willis wohl durch den Film „Stirb Langsam” aus dem Jahr 1988. Hier schlüpft er erstmals in die Rolle des New Yorker Polizisten John McClane – heutzutage eine Kultfigur. In dem Film überfallen Terroristen eine Weihnachtsfeier im Nakatomi Plaza. Sie nehmen alle Gäste als Geiseln gefangen ...