Rebel Wilson und Freundin sind verlobt

Der neue Netflix-Film „Senior Year” ist Highschool- und Zeitreise-Komödie in einem. Darin erwacht Rebel Wilson zwanzig Jahre nach einem Cheerleading-Unfall aus dem Koma und kehrt an ihre alte Schule zurück. Wer welche Rolle übernommen hat, wann der Film auf Netflix startet und was Du sonst noch wissen solltest, erfährst Du hier. Die Handlung von Senior Year: 20 Jahre später! Nachdem Highschool-Girl Stephanie (Rebel Wilson) bei einer spektakulären Vorführung gestürzt und ins Koma gefallen ist, erwacht sie zum Glück wieder – allerdings erst zwanzig Jahre später! Als 37-jährige Frau findet sie sich nun in einer Welt, die anders geworden ist: Smartphones, jede Menge Social Media-Kanäle, Elektroautos, neuer Präsident. Stephanie hat viel zu verarbeiten… Eigentlich wollte sie 2002 ihren Abschluss machen – als Anführerin des Cheerleading-Teams und damit zugleich auch als DAS populärste Mädchen der ganzen Highschool. Nicht zu vergessen: Ballkönigin ...