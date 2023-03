Gedeon Burkhard ist mit zwei Frauen zusammen

Featured: Last Night in Soho: Die Erklärung zum Mystery-Thriller

In Edgar Wrights Horrorfilm „Last Night in Soho” reist eine Modestudentin ins London der Sechzigerjahre und erlebt dabei einen verwirrenden Rausch aus Inspiration und purem Grauen. Was hinter der Geschichte steckt, wie die verschiedenen Zeitebenen miteinander verknüpft sind und was das Ende des Films zu bedeuten hat, erklären wir Dir hier. Edgar Wright ist vordergründig für abgedrehte Komödien wie „Shaun of the Dead”, „Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis” oder „Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt” bekannt. Für seinen neuesten Film Last Night in Soho wagte der britische Regisseur jedoch einen Abstecher ins Horrorfach. Aber auch diesmal frönte Wright seiner Vorliebe, möglichst viele Ideen miteinander zu kreuzen und in ästhetische Bilder zu packen. So entstand ein stylisher Genre-Mix aus Zeitreisefilm, Neo-Noir-Thriller, Mystery-Horror und sozialkritischem Sittenbild mit #MeToo-Botschaft. Dementsprechend gibt sich Last Night in Soho alles andere als ...