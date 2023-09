Ex-Wrestler Hulk Hogan hat erneut geheiratet

6 spannende Fakten zu den Street Fighter Kämpfer:innen

„Street Fighter” ist seit mehr als 30 Jahren aus der Videospiel-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Anlässlich des neuen „Street Fighter VI”-Trailers haben wir die Gaming-Geschichtsbücher einmal nach Fakten zu den ikonischen Kämpfer:innen durchsucht. Hier sind einige der spannendsten Hintergrundinfos zu Ryu, Chun-Li und Co. Street Fighter VI ist seit Februar offiziell angekündigt und hat jetzt auch einen neuen Trailer. Demnach wird das Spielprinzip erweitert und mehr in Richtung Open World gehen. Wie die Neuerungen von der Community angenommen werden, wird sich 2023 zeigen. Was aber feststeht ist, dass die Street Fighter Spiele einige der legendärsten Charaktere der Videospielgeschichte hervorgebracht haben. Ken und Ryu haben die längste Geschichte aller Street Fighter:innen Als der erste Street-Fighter-Arcade-Automat 1987 in die Spielhallen kam, haben sicherlich nicht einmal die Game-Designer damit gerechnet, dass dies der Anfang einer der erfolgreichsten ...