«Fack ju Göhte»-Figur Chantal bekommt eigenen Film

„Fluch der Karibik“ auf Koreanisch: Mit „Pirates – Der Schatz des Königs“ bringt Dir Netflix die volle Ladung Piratenabenteuer – rasante Wortduelle, krachende Schiffschlachten und Säbelduelle inklusive. Alles was Du zur Handlung, Besetzung und den Chancen für einen Teil 2 wissen musst, verraten wir Dir hier. Ob „Love and Leashes“, „The Silent Sea“, „Hellbound“ oder das kommende „Das Haus des Geldes“-Spin-off „Das Haus des Geldes: Korea“: Der Sturm um koreanische Stoffe will bei Netflix einfach nicht abreißen. Jetzt wagt sich der koreanische Abenteuer-Film Pirates – Der Schatz des Königs auf ein Gelände, das zuletzt wohl nur von Jack Sparrow erfolgreich befahren wurde: Die hohe See und das Piraten-Genre. Die Handlung von Pirates – Der Schatz des Königs: Darum geht‘s Für den Banditen Woo Moo-Chi (Kang Ha-Neul) und seine Bande sieht es schlecht aus. Nachdem sie es sich mit der königlichen Familie verscherzt haben, bleibt ihnen nur die ...