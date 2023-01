Romantische Geburtstagsgrüße von Barack Obama

Featured: Filme und Dokus über Politiker:innen: Biopics zeigen Politik aus einer anderen Perspektive

Ob Angela Merkel, Ghandi oder der Bürgerrechtler Harvey Milk: überall auf der Welt setzen sich politische Vertreter:innen und Vorreiter:innen für Menschenrechte und demokratische Grundwerte ein. Wie sie denken und was sie antreibt, erzählen einige Filme und Dokus über Politiker:innen. Diese fünf Biopics möchten wir Dir empfehlen. Wie sieht politische Arbeit im Alltag aus? Wer sind die Menschen, die Demokratien gestalten und voranbringen? Internationale Filmemacher:innen möchten Antworten auf solche Fragen geben, in dem sie uns die Persönlichkeiten hinter den politischen Prozessen näherbringen. Eine der neuesten Dokus über Politiker:innen ist vor kurzem in der ARD-Mediathek gestartet und macht sich unsere ehemalige Bundeskanzlerin zum Thema. Angela Merkel – Im Lauf der Zeit: Der besondere Weg einer besonderen Kanzlerin Trotz ihrer Omnipräsenz in den Medien wissen wir wenig über die Frau, die unsere Bundesrepublik 16 Jahre lang vertrat und regierte. Wie wurde aus der ...