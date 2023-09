Kristen Bell: Gemeinsame Ziele stärken meine Ehe

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window: Alle Infos zur Netflix-Serie

Das mysteriöse Serienprojekt von Netflix mit dem ausladenden Titel „The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window” ist seit dem 28. Januar nun endlich beim Streaming-Dienst verfügbar. Wir verraten Dir alles, was Du zu Handlung, Cast und einer potenziellen 2. Staffel der Serie wissen musst. Lange Zeit war nicht so wirklich klar, was für eine Serie sich die Macher:innen Hugh Davidson („Robot Chicken”), Larry Dorf („Nobodies”) und Rachel Ramras („Mike Tyson Mysteries”) mit The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window da ausgedacht haben. Die Trailer und vor allem der absurd ausführliche Titel ließen auf eine Parodie auf Thriller wie „Girl on the Train” und „The Woman in the Window” schließen. Seit dem Start der Netflix-Serie am 28. Januar sind wir alle jedoch etwas schlauer: Bei der an Alfred Hitchcocks „Das Fenster zum Hof” erinnernden Geschichte handelt es sich tatsächlich um einen Thriller mit ...