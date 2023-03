Jennifer Aniston achtet auf Adam Sandlers Ernährung

Featured: Hustle auf Netflix: Alle Infos zum Basketball-Drama mit Adam Sandler

Dass Hollywood-Kasper Adam Sandler auch in ernsten Rollen eine gute Figur machen kann, hat er in der Vergangenheit schon öfters bewiesen. In seinem neuen Film „Hustle” zeigt er sich abermals von seiner seriösen Seite. Alle Infos zu Start, Handlung und Cast des Netflix-Dramas findest Du hier. Der Start von Hustle: Wann ist der Release bei Netflix? Die aktuelle Saison in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA bewegt sich auf ihr Ende zu. Da passt der neue Netflix-Film Hustle bestens rein, dreht sich darin doch alles um den vor allem in den USA äußerst beliebten Sport. Der Streaming-Gigant stellt das mitreißende Drama ab dem 8. Juni zur Verfügung. Regisseur des Films ist der US-Amerikaner Jeremiah Zagar, der bisher vorrangig Kurzfilme und Dokumentationen drehte. 2018 inszenierte er jedoch mit „We the Animals” seinen ersten Spielfilm, der auf zahlreichen Independent-Festivals ausgezeichnet wurde. Für sein Zweitwerk Hustle durfte Zagar erstmals mit einer Riege großer ...