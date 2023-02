Schauspieler Matthias Koeberlin: Österreicher sind lustiger

Ermittlungen: Sohn soll Vater auf dem Bodensee getötet haben

Ein Mann soll nach Angaben der Schweizer Polizei seinen Vater auf dem Bodensee getötet haben. Wie die Behörden des Kantons St. Gallen am Donnerstag berichteten, fuhr am Vortag ein privates Schiff gegen eine Hafenmauer in Altenrhein. Einsatzkräfte fanden auf dem Boot einen 77-jährigen Österreicher, der augenscheinlich gewaltsam zu Tode gekommen war.