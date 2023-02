Lotto-Millionär Chico fühlt sich vom FDP-Chef verletzt

Landespolitik: FDP setzt im Wahlkampf auf Wirtschaft und Spitzenkandidaten

Die hessische FDP will mit einem klaren wirtschaftspolitischen Profil in den Landtagswahlkampf in diesem Jahr ziehen. Der Prozess für das Wahlkampfprogramm sei zwar noch nicht abgeschlossen, sagte FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. «Es gibt aber schon eine politische Agenda in meinem Kopf mit drei Stichworten: Wirtschaft, Bildung und die großen Freiheitsthemen.»