Königin Camilla empfängt Selenskyjs Frau in London

Es ist nicht ihr erster Besuch in London. Olena Selenska hatte auch an der Krönung von König Charles III. teilgenommen.

Großbritanniens Königin Camilla hat mehr als zwei Jahre nach Beginn von Russlands Angriffskrieg die First Lady der Ukraine empfangen. Camilla begrüßte die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Olena Selenska, in ihrer Londoner Residenz Clarence House. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge unterhielten sich die beiden etwa eine halbe Stunde.

Selenska veröffentlichte bei Instagram Bilder ihres Besuchs. Sie bedankte sich bei der Königsfamilie und dem gesamten Vereinigten Königreich «für die konsequente Unterstützung der Ukraine», die Aufnahme von etwa 200 000 ukrainischen Flüchtlingen und die regelmäßigen Treffen. «Ich bin überzeugt davon, dass unsere Völker gemeinsame Werte haben: Leben, Freiheit, Demokratie. Wir werden sie weiter gemeinsam verteidigen.»

Die Ukraine wehrt seit nun zwei Jahren einen Angriffskrieg Russlands ab. Selenska hatte im vergangenen Jahr auch an der Krönung von Camillas Ehemann König Charles III. teilgenommen, der derzeit wegen einer Krebserkrankung keine öffentlichen Termine wahrnimmt. Am Mittwoch hatte Selenska auch den britischen Außenminister David Cameron besucht, am Donnerstag traf sie die Frau des Premierministers Rishi Sunak, Akshata Murty.