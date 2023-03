Lena Meyer-Landrut: Habe die Schule innerlich boykottiert

Fernsehen: «Faking Hitler»-Schauspielerin Plaß liebt Verkleidungen

In der Vox-Serie «Faking Hitler» über die gefälschten Hitler-Tagebücher ist Schauspielerin Hanna Plaß am Mittwoch in einem krassen 80er-Jahre-Look zu sehen - sie hat das genossen. «Ich habe ja auch extra noch einen Wischmopp auf den Kopf gesetzt bekommen, etwas mehr Haare. Überhaupt waren Kostüm und Maske sehr gut», sagte die 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.