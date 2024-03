Prinz William stellt sich gegen Antisemitismus

Ehemaliger westfälischer Präses Linnemann gestorben

Der frühere Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Hans-Martin Linnemann, ist am 2. Januar im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilte die Evangelische Kirche von Westfalen am Freitag in Bielefeld mit. Linnemann, ein gebürtiger Wittener, der sich selbst als «Kind des Ruhrgebiets» beschrieb, war von 1985 bis 1996 Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. «Der Fall der Mauer, das Ende der Apartheid in Südafrika, die Katastrophe von Tschernobyl, aber auch Massenarbeitslosigkeit und der Zuzug geflüchteter Menschen nach Deutschland prägten die Fragen, auf die Hans-Martin Linnemann evangelische Antworten suchte», so die westfälische Landeskirche.