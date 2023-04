Reinhold Messner lehnt Blockaden von Klimaaktivisten ab

Demonstrationen: Innenminister beraten über Konsequenzen von Straßenblockaden

Die Innenminister der Länder wollen bei ihrer Herbstkonferenz nach Angaben aus Brandenburg auch über Konsequenzen aus Straßenblockaden von Klima-Aktivisten beraten. «Wir werden entsprechende Maßnahmen dann auch beschließen und ergreifen», kündigte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Landtag in Potsdam an.