«Bad Boys»-Star Martin Lawrence enthüllt Hollywood-Stern

Die goldene Ära der Buddy-Movies mag vielleicht vorbei sein, aussterben werden sie aber wohl nie. Zum Glück, denn sonst müssten Netflixer:innen auf das vielversprechende Duo Woody Harrelson und Kevin Hart verzichten, die in der rasanten Actionkomödie „The Man From Toronto” für Gags und Explosionen sorgen. Alles zu Start, Handlung und Cast des Films verraten wir Dir hier. Der Start von The Man From Toronto: Ab wann läuft der Film auf Netflix? Krachende Schusswechsel, wilde Verfolgungsjagden und jede Menge flotte Sprüche: Wenn das die Zutaten für Deinen perfekten Filmsommer sind, hat Netflix den richtigen Streifen für Dich parat. Am 24. Juni startet bei dem Streaming-Giganten nämlich die neue Actionkomödie The Man From Toronto, die ordentlich Buddy-Movie-Vibes versprüht. Auf dem Regiestuhl saß ein Mann, der sich bestens mit diesem Genre auskennt: Der Australier Patrick Hughes inszenierte zuvor schließlich schon die ähnlich gelagerten Filme „The Expendables 3” ...