Home

Unterhaltung

Musik

Verkaufsaktion: Record Store Day lockt mit limitierten Vinyl-Editionen

Record Store Day lockt mit limitierten Vinyl-Editionen

Seit 2011 gibt es auch in Deutschland den Record Store Day. Was Musikfans am 22. April in die Läden locken soll.

Vinyl-Schallplatten sind oft totgesagt worden. Doch das ist nicht ganz richtig. © Mark Humphrey/AP/dpa

Schallplatten-Fans können sich am Samstag (22.4.) auf über 400 limitierte Vinyl-Releases anlässlich des Record Store Day freuen. Rund 240 Läden nehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der internationalen Verkaufsaktion teil, wie der Veranstalter mitteilte. «Wir möchten erreichen, dass die Leute wieder in die Plattenläden gehen und die Kultur vor Ort erleben. Mit dieser Idee ist der Record Store Day ja auch entstanden», sagte der Projektmanager Carsten Wetzl. Der Record Store Day wird von Musikfans, Bands sowie Plattenläden jedes Jahr gefeiert. Entstanden ist der Aktionstag 2008 in den USA, in Deutschland nehmen Schallplattenläden seit 2011 teil. «Es gibt diese besonderen Releases nur an diesem Tag, die werden dafür auch extra produziert», erklärte Wetzl. Die limitierten Platten umfassen dann beispielsweise unveröffentlichte Songs, Bonustracks, Liveaufnahmen oder sie sind in verschiedenen Designs verfügbar. «Gerade in den vergangenen zwei Jahren war es wegen Corona schwierig, den Record Store Day durchzuführen», sagte Wetzl. Deshalb hoffe man dieses Jahr auf bis zu 120.000 Besucherinnen und Besucher. Auch jüngere Hörerinnen und Hörer seien mittlerweile Teil der Zielgruppe. «Es wird auf jeden Fall Platten für die ältere Zielgruppe geben wie Falco oder Peter Schilling. Aber auch Sam Fender oder Taylor Swift sind für Jüngere mit dabei.» Schallplatten werden in Deutschland immer mehr gekauft. Der Vinyl-Absatz legte dem Bundesverband für Musikindustrie (BVMI) zufolge 2022 mit 4,3 Millionen verkauften Platten um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Schallplatten halten sich nach Streaming und CDs auf dem dritten Platz mit einem Branchenumsatz von 6 Prozent. Zu den beliebtesten Genres zählen Rock sowie Pop. Doch auch Hip-Hop, Jazz sowie Dance werden gerne gekauft.

© dpa