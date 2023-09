Thielemann folgt auf Barenboim in Berlin

Nordmann geht vom Konzerthaus Berlin zum Festival Luzern

Der Intendant des Berliner Konzerthauses, Sebastian Nordmann, wechselt nach einem weiteren Jahr in der deutschen Hauptstadt an die Spitze des Lucerne Festivals in der Schweiz. Der 52-Jährige verlängert demnach bis Sommer 2025 im Haus am Gendarmenmarkt und übernimmt am 1. Januar 2026 als Nachfolger von Michael Haeflinger die Spitze des international renommierten Festivals für klassische Musik. Das teilten die beteiligten Institutionen in Berlin und Luzern am Donnerstag mit.