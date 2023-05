Eine Ära geht zu Ende: Nach mehr als 50 Jahren Rock'n'Roll wollen Frontmann Steven Tyler und Co. es noch einmal krachen lassen. Dann verabschieden sich Aerosmith vom Rockstar- ins Rentnerleben.

Brad Whitford (l-r), Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton und Steven Tyler von Aerosmith bei den MTV Video Music Awards in New York. © Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Die amerikanische Rockband Aerosmith hat eine Abschiedstournee angekündigt. «Lasst uns alle noch ein letztes Mal durchdrehen», schrieb die Band am Montag auf ihrer Website - und kündigte eine Tour mit rund 40 Konzerten durch Nordamerika ab September an. Die 1970 gegründete Band um Frontmann Steven Tyler (75) hatte vor allem in den 80er und 90er Jahren mit Songs wie «I Don't Wanna Miss A Thing», «Crazy», «Livin' On The Edge», «Amazing» oder «Janie's Got A Gun» weltweit Erfolg.