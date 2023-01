Debatte um Roger Waters - Messe sieht sich gebunden

Featured: 8 Mile als Serie: 50 Cent bringt Eminem-Story erneut raus

Über 20 Jahre ist es her, dass „8 Mile“ in den deutschen Kinos anlief. Nun kündigte der Rapper und Produzent 50 Cent an, dass er mit Kollege und Freund Eminem an einer Serien-Adaption der Geschichte arbeitet. Das ist bisher zu 8 Mile als Serie bekannt.