Preisverleihung «1Live Krone» zieht nach Bielefeld

Ein neuer Ort soll den Musikpreis mit neuen Ideen bereichern, heißt es vom WDR. Die Verleihung wird nun nicht mehr in Bochum stattfinden.

Der Musikpreis «1Live Krone» wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Bielefeld verliehen. Moderiert werde die Preisverleihung am 30. November von Donya Farahani, teilte der WDR am Donnerstag in Köln mit.

Der Umzug der «1Live Krone» von der Bochumer Jahrhunderthalle in den Bielefelder Lokschuppen unterstreiche die klare Absicht, den Preis mit neuen Ideen zu bereichern, hieß es.

Die Preisverleihung wird am 30. November (20.15 Uhr) live im WDR Fernsehen, im Radio 1Live und als Livestream in der ARD Mediathek sowie in der App und dem YouTube-Kanal von 1Live übertragen.

Der nach Veranstalterangaben größte Musikpreis Deutschlands wird jährlich vergeben. Im vergangenen Jahr hatte Peter Fox mit «Zukunft Pink» die Auszeichnung in der Kategorie «Bester Song» geholt.