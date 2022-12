«Twin Peaks»-Komponist Angelo Badalamenti ist tot

Featured: Murderville bei Netflix: Alles zu Cast, Handlung und den Chancen auf Staffel 2

Mit „Murderville“ bringt Netflix eine wirklich ungewöhnliche Krimi-Comedy-Serie an den Start. Denn hier werden nicht nur Mordfälle gelöst, jede Folge hat auch einen prominenten Gast-Star. Der Clou: Die Gäste sind komplett unvorbereitet und müssen ohne Drehbuch bei den Ermittlungen improvisieren. Alles was Du zu Cast, Handlung und den Möglichkeiten für eine 2. Staffel wissen musst, erfährst Du hier. Frischen Wind im Krimi-Genre bekommt man heutzutage gar nicht mehr so oft geboten. Doch genau der weht jetzt mit der neuen Crime-Comedy-Serie Murderville bei Netflix herein. Basierend auf der gefeierten BBC3-Serie „Murder in Successville“ hat die Mördersuche hier nämlich noch eine ganz andere Dimension: Ein Großteil der Schauspieler:innen ist nämlich genauso ahnungslos, wie die Zuschauer:innen. Die Handlung von Murderville: Planlose Promi-Ermittler:innen Im Zentrum von Murderville steht der hartgesottene Mordermittler Terry Seattle (Will Arnett), der in seinem ...