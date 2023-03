Helge Schneider spielt Cello: «Irgendwie mal gelernt»

Comedian: Helge Schneider geht optisch unter die Stierkämpfer

Der für seinen schrägen Humor berühmte Komiker und Musiker Helge Schneider («Katzeklo») geht 2023 auf Tournee - als Torero. Anders als die spanischen Stierkämpfer will er es aber nicht in einer Arena mit einem zornigen Rindvieh aufnehmen. Beim Anblick eines Stiers würde er sich verdünnisieren, teilte Schneider am Donnerstag in München mit. Das Kostüm habe ihm bei der Anprobe in einem Geschäft einfach so gut gefallen, dass er es nicht mehr habe ausziehen wollen.