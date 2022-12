Die besten Weihnachtssongs zum Download

Weihnachtszauber überall: Flackerndes Kerzenlicht, der Duft von Punsch und Crêpes, leckere Lebkuchen...um die weihnachtliche Stimmung perfekt zu machen, braucht es da nur noch eines: Die schönsten Weihnachtssongs – von Mariah Carey bis Wham!

Weihnachten steht vor der Tür und wir haben so richtig Lust auf Geschenke, Glühwein und gutes Essen mit unseren Lieben. Im Vodafone Music Shop findest Du die passende Musik für besinnliche Feiertage.

Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You"

Hunderte von Musiker*innen haben diesen Song bereits gecovert (u.a. Sasha, Helene Fischer, Dolly Parton...), doch das Original ist und bleibt die schönste Version: "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Careys Kult-Weihnachtsalbum "Merry Christmas" bricht immer wieder neue Rekorde, obwohl der Song mittlerweile immerhin schon 28 Jahre alt ist. So ist das weihnachtliche Liebeslied der erste Song, der an einem einzigen Tag über eine Million Mal gestreamt wurde. An Heiligabend 2017 wurde der Track sogar 1,8 Millionen Mal in Deutschland gestreamt.

Wham! - "Last Christmas"

Der bekannteste Song der Gruppe Wham! stammt aus dem Jahr 1984 und dürfte wohl das im Radio meistgespielte Weihnachtslied sein. Gerüchten zufolge wollte die Plattenfirma kurz vor den Feiertagen noch schnell einen Weihnachtssong des Pop-Duos auf den Markt bringen; der im Jahr 2016 verstorbene George Michael soll daraufhin den Text eines bereits fertigen Oster(!)-Songs von "Last Easter" zu "Last Christmas" umgeschrieben haben.

Im November 2018 konnte sich "Last Christmas" von Wham! zum 130. Mal in den deutschen Singlecharts platzieren und damit einen Rekord aufstellen.

Shakin' Stevens - "Merry Christmas Everyone"

"Merry Christmas Everyone" vom walisischen Singer-Songwriter Shakin' Stevens wurde 1985 in Großbritannien zum Weihnachts-Hit des Jahres gekürt. Tatsächlich wurde der Song schon im Jahr 1984 aufgenommen, die Veröffentlichung dann aber verschoben, um sich nicht mit dem Charity-Song "Do They Know It's Christmas?" von Band Aid messen zu müssen.

Die schönsten Weihnachtsalben zum Download

Mittlerweile hat es schon fast Tradition, dass bekannte Künstler*innen zur Adventszeit ein Album mit Neuinterpretationen beliebter Weihnachtsklassiker, aber auch mit brandneuen besinnlichen Hits, herausbringen. Mit diesen Alben kommt man sofort in Weihnachtsstimmung:

Sarah Connor - "Not So Silent Night"

Deutschlands Super-Stimme Sarah Connor machte vor kurzem eher mit deutschsprachigem Soul-Pop auf sich aufmerksam. Jetzt singt sie wieder auf Englisch: 13 weihnachtliche Eigenkompositionen gibt's auf die Ohren; von rockig bis rührend. Bei "Santa If You're There", ein Song für Sarah Connors verstorbene Oma, bleibt kein Auge trocken, der Ohrwurm "Not So Silent Night" erinnert an den modernen Sound von Olivia Rodrigo.

Helene Fischer: "Weihnachten"

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, darf Schlagerkönigin Helene Fischer nicht fehlen. Die derzeit erfolgreichste Sängerin Deutschlands interpretiert klassische Weihnachtslieder wie "Es ist ein Ros' entsprungen", beliebte Kinderlieder wie "In der Weihnachtsbäckerei", aber auch moderne Songs wie Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You".

Michael Bublé - Christmas

Der Klassiker unter den Pop-Weihnachtsalben: Auf "Christmas" covert der kanadische Swing-Sänger Michael Bublé Weihnachtshits wie "Feliz Navidad", "White Christmas" oder "Silent Night" in seinem ganz eigenen jazzigem Stil. Mit Erfolg: Das Album wurde weltweit über 16 Millionen Mal verkauft!

