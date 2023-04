Auftakt zu Dieter Bohlens Comeback-Tour in Berlin

Pop-Produzent: Dieter Bohlen kündigt Abschiedstour 2023 mit Lombardi an

Die im kommenden Jahr anstehende Comeback-Tour von Dieter Bohlen (68) wird auch seine Abschiedstour. Das kündigte der Pop-Produzent am Donnerstag in einer Mitteilung an. Als Gast wird den Entertainer aus dem niedersächsischen Tötensen Sänger Pietro Lombardi (30) begleiten. Den früheren «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner und den langjährigen Chef-Juror der TV-Show verbindet eine enge Freundschaft. «Da war es naheliegend, dass ich Pietro gefragt habe, ob er als Special Guest bei meiner letzten Tour dabei sein wird», sagte Bohlen in der Mitteilung des Konzertveranstalters Sparkassenpark Mönchengladbach.