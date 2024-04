Kölner «c/o pop» gestartet

Elbjazz-Festival gibt erste Acts für 2024 bekannt

Das Hamburger Elbjazz-Festival hat erste Acts für die kommende Ausgabe am 7. und 8. Juni bekannt gegeben. Mit Jungle, The Streets, Badbadnotgood, Belle & Sebastian, L'impératrice, Betterov, St. Paul & The Broken Bones, Ed Motta, Nubiyan Twist, Kit Sebastian und Ilgen-Nur präsentieren sich Musikerinnen und Musiker aus dem ursprünglichen Jazz-Universum neben Acts, die ihren Stimmen und Instrumenten unter anderem Alternative-, Rock-, Indie-Pop-, Neo-Soul- und Hip-Hop-Elemente entlocken, wie das Festival am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Künstlerinnen und Künstler werden an den beiden Tagen verschiedene Bühnen auf dem Werftgelände von Blohm+Voss, in der Elbphilharmonie sowie in der Hafencity bespielen.