Shazam mit Spotify verbinden – so geht’s unter iOS

Spotify-Lieblingssongs teilen: So geht es in wenigen Schritten

Seit Tagen hörst Du mehrere Lieder rauf und runter. Jetzt möchtest Du via Spotify Lieblingssongs teilen und an Freund:innen schicken. Anders als bei Playlisten geht das aber nur über Umwege. Wir erklären, wie Du die Liste der Titel am Computer oder in den Apps freigibst.