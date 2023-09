Reggie Watts: Der Musiker hinter der Vodafone-Werbung zur neuen GigaKombi-Kampagne

Comedian, Beatboxer, Stimmtalent: Schon seit vielen Jahren unterhält Reggie Watts sein Publikum mit einem wilden Mix aus Comedy und Musik. Nun ist der begabte Künstler in der neuen Vodafone-Werbung zur Sounds like GigaKombi-Kampagne zu sehen und zu hören: Darin singt er eine Coverversion des Depeche Mode-Songs „Just Can’t Get Enough“. Mehr über Reggie Watts Werdegang und seiner Leidenschaft fürs Entertainment liest Du hier.

Es ist schon erstaunlich, was der 51-jährige Reggie Watts aus einer Loop Station alles herausholt. Ob Beatboxing, Basslauf oder Gesang: Mit seinen faszinierenden Stimm- und Keyboardkünsten klingt Watts auch im Alleingang wie eine vollständige Band. In der neuen Vodafone-Werbung für die GigaKombi-Kampagne covert der Musiker den 80er-Klassiker Just Can’t Get Enough von Depeche Mode – und nimmt sich dabei wie immer nicht allzu ernst:

Mehr zur neuen Kampagne und warum Reggie Watts perfekt zu Vodafones GigaKombi passt, erfährst Du hier:

Vom Ray Charles-Fan zum Show-Talent: Reggie Watts aus der neuen Vodafone-Werbung

Weil Reggies Vater Charles Watts bei der Air Force arbeitete, kam sein Sohnemann in Stuttgart zur Welt, und zwar am 23. März 1972. Schon mit fünf Jahren nahm Reggie Klavier- und Violinenstunden. Als er Soul-Legende Ray Charles im Fernsehen sah, wusste er: Musik ist sein Ding.

Mit 18 Jahren zog er nach Seattle und begann ein Musikstudium. Mitte der 90er-Jahre entdeckte Reggie die Loop Station für sich, improvisiert damit im Alleingang komplette Songs und tauchte immer tiefer in die Musik-Materie ein. Von 2015 bis 2023 leitete er die Show-Band in „The Late Late Show with James Corden“ – also über ihre gesamte Laufzeit.

Ein verwirrtes Publikum ist ein gutes Publikum für Reggie Watts

Watts ist nicht nur Musiker, sondern auch ein vielseitiger Comedian. Dabei setzt er auf das Prinzip der Verwirrung. So kann es durchaus vorkommen, dass er lustige und ernste Themen miteinander vermischt, zusammenhanglos Geräusche von sich gibt oder auch einfach mitten in einer Erzählung die Sprache wechselt. Auf TikTok begeistert er damit mehr als 18.000 Follower:innen; auf Instagram folgen ihm mehr als 360.000 User:innen.

Reggie Watts: Vodafone setzt für neuen Werbespot auf das Multi-Talent

Reggie Watts ist ein Künstler mit eigener Handschrift, der seine unterschiedlichen Einflüsse clever miteinander verbindet, wie auch im Vodafone-Spot zu sehen ist. Eigentlich stammt der Song Just Can’t Get Enough von den New-Wave-Helden Depeche Mode. Doch Reggie Watts bringt den Klassiker in der neuen Vodafone-Werbung so gekonnt und gut gelaunt rüber, dass Du meinen könntest, es handele sich um seinen eigenen Song.

Das Schönste an dem Clip ist, dass Reggie zu 100 Prozent er selbst sein und seiner positiven Verrücktheit freien Lauf lassen kann. Ob ein Tänzchen im Bademantel, ein Auftritt als Soul-Sänger im Satin-Anzug oder spontane Tanzeinlagen in den Straßen Portugals: Der Spot ist so Reggie wie er nur sein kann.

