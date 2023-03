Apple Music Classical: Alle Infos zur neuen Musik-App

Mit Apple Music Classical bietet Apple ab sofort eine eigenständige App für klassische Musik an. Die Software soll den weltweit „größten Katalog” für klassische Musik bieten (über 5 Millionen Titel). Du bekommst außerdem Zugriff auf kuratierte Playlists, exklusive Alben und Komponistenbiografien. Die gesamte Musik ist im 3D-Audioformat streambar und lässt sich dank AirPlay auch auf kompatible drahtlose Geräte übertragen.

Wichtig: Apple zufolge brauchst Du eine Internetverbindung, um die App nutzen zu können. Du kannst die Musik nicht offline hören, also erst einmal nicht auf Dein Gerät herunterladen. Vielleicht reicht Apple die Funktion aber zu einem späteren Zeitpunkt nach.

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i

— Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023