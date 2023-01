Home

8 Mile als Serie: 50 Cent bringt Eminem-Story erneut raus

Über 20 Jahre ist es her, dass „8 Mile“ in den deutschen Kinos anlief. Nun kündigte der Rapper und Produzent 50 Cent an, dass er mit Kollege und Freund Eminem an einer Serien-Adaption der Geschichte arbeitet. Das ist bisher zu 8 Mile als Serie bekannt.

Kaum startet das Jahr 2023, da sorgt 50 Cent auf dem YouTube-Kanal „Big Boy TV“ mit einer Neuigkeit für Furore. Das Interview zwischen 50 Cent und dem Radiomoderator Big Boy läuft bereits fast 25 Minuten, als es dem Moderator für einen Moment die Sprache verschlägt. Grund dafür: 50 Cent erzählt ihm, dass er 8 Mile als Serie ins TV bringt. Auf die Frage von Moderator Big Boy, ob Eminem davon wisse, antwortet 50 Cent mit einem klaren „Yes“. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! 50 Cent setzt 8 Mile als Serie um: Der Richtige für die Serienadaption des Klassikers Curtis Jackson und Marshall Mathers, so die bürgerlichen Namen von 50 Cent und Eminem, sind nicht nur Business-Partner, sondern kennen sich als beste Freunde sehr gut. Wir finden: Gute Voraussetzungen für eine vielversprechende Serie. Inhaltlich möchte der 1975 in New York geborene Curtis Jackson die Serienadaption von 8 Mile mit weitaus mehr Details als den 106-minütigen Film versehen. Eine Neu-Interpretation der Geschichte im Stile der Drama-Serie „Bel-Air“ (2022), die die erfolgreiche Neunziger-Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ neu inszeniert, schwebt ihm als Vermächtnis für Eminem vor. Weitere Details zur 8 Mile-Serie gab er noch nicht bekannt. Auch offen bleibt, wann Du mit der Serie rechnen kannst. 50 Cent ist nicht nur ein erfolgreicher Rapper, sondern auch im Film- und Fernsehgeschäft ein alter Hase. Er ist als Schauspieler („Power“, „Southpaw“) und auch als Produzent ziemlich umtriebig. Drei Jahre nach 8 Mile wurde zudem 50 Cents Leben in „Get Rich Or Die Tryin’“ zum Kinostoff. 8 Mile: Detroiter Musik-Drama mit Eminem in der Hauptrolle In Deutschland Anfang 2003 in den Kinos gestartet, entwickelt sich 8 Mile zu einem erfolgreichen Film an den internationalen Kinokassen. US-Regisseur Curtis Hanson („Wonder Boys“, „L.A. Confidential“) erzählt Dir die Geschichte von Jimmy Smith Jr. (Eminem), der sich als Rapper B-Rabbit nennt. Die Orte und Szenen sind zwar fiktiv, doch der Film weist viele Parallelen zu Eminems Leben auf. Der Begriff 8 Mile bedeutet für die Detroiter Bevölkerung so viel wie „Stadtgrenze“ – in ihrem Fall die Trennung zwischen weißer und Schwarzer Bevölkerung. Auf diesem schmalen Grat bewegt sich der weiße Rapper Jimmy „B-Rabbit“ Smith Jr., der in einem Wohnwagenpark mit seiner alkoholkranken Mutter (Kim Basinger) und seiner kleinen Schwester Lily (Cloe Greenfield) haust. Auch sein Job in einer Stahlfabrik ist alles andere als ein Traumjob. Ein Film über Emotionen, Hass, Frustration, Identitätssuche und den Erfolgskampf als Musiker. Für Eminems Titelsong „Lose Yourself“ gab es 2003 einen Oscar. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Was erwartest Du von 8 Mile als Serie? Hinterlasse uns Deinen Kommentar!

