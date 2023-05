Rita Ora: «Ich bin ein europäisches Mädchen»

Ralph Siegel: Hamburger Band wird sich gut schlagen

«Mister Grand Prix» Ralph Siegel erwartet für Deutschlands Beitrag «Blood & Glitter» der Hamburger Rockgruppe Lord Of The Lost beim Eurovision Song Contest einen guten Platz. «Ich glaube, es ist eine sehr gute Band, die sich auch gut schlagen wird», sagte Siegel (77) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, nachdem die Band in der Nacht den Vorentscheid gewonnen hatte. Allerdings, so der Musikproduzent, habe es in den vergangenen Jahren viele Bands gegeben, die in die Richtung gingen. Und «mit Lordi hat auch schon mal eine gewonnen». Trotzdem wünsche er der Band viel Glück.