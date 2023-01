Wincent Weiss singt mit Krücken und Orchester in der Elphi

Musik: Wincent Weiss bei Channel-Aid-Konzert in der Elbphilharmonie

Popsänger Wincent Weiss (29, «Feuerwerk») wird beim Channel-Aid-Konzert am 3. Januar erstmals mit einem Orchester in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten. «Es ist für mich eine Riesenehre, auf dieser Wahnsinnsbühne, mit diesem herausragenden Orchester musizieren zu können», sagte Weiss am Dienstag bei der Vorstellung in Hamburg. «Meine Songs in einem ganz neuen Gewand zu präsentieren und - das ist das Wichtigste - damit etwas in der Welt bewegen zu können, ist einfach großartig», meinte der Sänger. Er hoffe, dass auch dieses Jahr wieder viele Spenden für soziale Projekte und Initiativen zusammenkommen. Begleitet wird Weiss vom Ensemble Matheus unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi.