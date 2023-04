«In ihren Worten»: Notizen von Amy Winehouse

Amy Winehouse-Biopic: Was wir bisher über Back To Black wissen

Mit herzzerreißenden Platin- und Goldhits wie „Rehab“ oder „Back to Black“ hat Amy Winehouse Fanherzen berührt. Regisseurin Sam Taylor will nun ihr Vermächtnis ehren und arbeitet an einem Biopic der Soul- und Jazzsängerin. „Back To Black“ soll der Film heißen – und er erzählt die Geschichte eines unglaublichen Aufstiegs.