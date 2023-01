Sportstars statt Pokémon: NBA-Smartphone-Spiel von Niantic

Featured: House of the Dragon: DracARys – Zieh mit der Game of Thrones-AR-App Deine eigenen Drachen auf

Im August startet die Serie „House of the Dragon“. Das erste Spin-off zur Erfolgsserie „Game of Thrones“ setzt 200 Jahre vor den Geschehnissen in GoT ein und beleuchtet die Intrigen des Hauses Targaryen. In der begleitenden Augmented-Reality-App „House of the Dragon: DracARys“ kannst Du Deinen eigenen Drachen aufziehen. Wir haben alle Infos zur neuen Game-of-Thrones-AR-App für Dich.