Ein mobiler Arcade-Shooter

Superheld:innen auf dem Smartphone: Die besten kostenlosen Mobile Games

Auf der Lein­wand ret­ten Superheld:innen mit­tler­weile im Quar­tal­stakt die Welt – oder gleich Welten. Noch besser ist, dass Du auf dem Smartphone selbst in die Rolle der coolsten Superheld:innen schlüpfen kannst. Marvel, DC oder auch die Power Rangers: Wir haben für Dich die besten kostenlosen Mobile Games zusammengestellt. Gangster jagen, in Unterwelten abtauchen und vor allen Dingen Superkräfte einsetzen: Mit kostenlosen Mobile Games kannst Du spannende Missionen immer und überall erledigen und das sogar umsonst. Welche von den vielen kostenlosen Mobile Games sich besonders lohnen, erfährst Du jetzt. Injustice 2: Team Batman gegen die Society Nachdem sich Batman und verschiedene Held:innen und Schurk:innen des DC-Universums erfolgreich gegen einen zutiefst verbitterten Superman zur Wehr gesetzt haben, sieht die Welt einer neuen Bedrohung entgegen – der Society. Genau diese Gruppe verschiedener Superschurk:innen musst Du in „Injustice 2“ bekämpfen. Im ...